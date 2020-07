Traffico di droga da Malesia, Olanda e Campania in Sardegna: arresti anche a Napoli

I carabinieri di Sassari hanno sgominato una banda dedita allo spaccio di droga. l'ultima fase dell'operazione ha coinvolto circa 300 militari, impegnati sin dall'alba a eseguire tra Sassari, Napoli, Aversa, Vicenza, Torino e Amsterdam l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Sassari su richiesta della Procura nei confronti di 39 indagati, 37 nigeriani e 2 italiani, responsabili di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'attività investigativa ha documentato un traffico di decine di chili di cocaina ed eroina che arrivava nel centro storico di Sassari dalla Malesia, dall'Olanda, dal Veneto, dal Piemonte e dalla Campania, come rilevato anche attraverso i sequestri messi a segno tra il novembre 2018 e il marzo 2019 negli aeroporti di Alghero e di Cagliari e alla stazione ferroviaria di Sassari. Al momento sono ancora in corso decine di perquisizioni. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa alle 10.30 nel comando provinciale dei carabinieri di Sassari.