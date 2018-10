Narcotraffico tra Casoria, Milano e Trieste: arrestati in 23

Maxi operazione congiunta, quest'oggi, di polizia e carabinieri tra Campania, Friuli Veneza Giulia e Lombardia. Chiamato "White car", il blitz ha sgominato un gruppo criminale dedito al traffico e allo spaccio di droga: sono 17 in tutto gli arresti eseguiti dalle forze dell'ordine. Altri 6 arresti sono avvenuti in flagranza di reato, e 4 persone sono invece state denunciate a piede libero.

Le indagini, avviate alla fine del 2017, sono state dirette dalla Dda di Trieste. Partite inizialmente da tre persone che importavano e distribuivano a Trieste grossi quantitativi di hashish e cocaina, si sono allargate fino a delineare un'ampia struttura radicata, tra le altre città, anche a Casoria.

I principali canali di approvvigionamento della droga erano infatti Milano, Senago (sempre in provincia di Milano), e Casoria. Il gruppo di campani, da tempo residenti nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, avrebbe – secondo gli inquirenti – avviato l'attività coinvolgendo altri indagati del posto.

Sono stati sequestrati, dal 2017 ad oggi, circa 115 kg di hashish e oltre 200 grammi di cocaina. Per nove dei 17 arrestati è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, per gli altri 8 invece gli arresti domiciliari.