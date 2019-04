Movida a Bagnoli, inferno di traffico e parcheggiatori: la denuncia

"Nell'ordine: Salvini, Prefetto, Questore e Sindaco dove sono?". Inizia così il post social del "Comitato vivibilità cittadina" che denuncia una serata da incubo per residenti ed automobilisti nel quartiere di Bagnoli.

Tantissime – come dimostra il video a corredo del post – le auto incolonnate, ieri, tra via Coroglio, via Diocleziano e via di Pozzuoli. "Ecco cosa accade quando si accresce senza alcuna programmazione il carico urbanistico autorizzando ben sette discoteche su un lungomare che tra l'altro dovrebbe essere adibito a sola attività elioterapica".

"A Coroglio – va avanti il comitato – in questo momento (intorno alle 22 del 25 aprile, ndR) c'è il festival del patrcheggio abusivo e della camorra che incassa migliaia di euro nella completa indifferenza delle istituzioni ed a rischio e pericolo degli abitanti costretti a vivere in un inferno, dove non passano neppure i mezzi di soccorso né di emergenza".