Concorso Regione, viale Kennedy è un inferno di traffico: il video

Il presidente della Commissione mobilità in Consiglio comunale, Nino Simeone, ha inviato al comandante della polizia municipale Ciro Esposito una missiva a proposito di quanto sta accadendo in questi giorni lungo viale Kennedy a Fuorigrotta per il concorso Ripam indetto dalla Regione Campania. Un video diffuso in queste ore dimostra infatti una situazione davvero complicata.

"Vogliate attivare tutte le più idonee azioni – scrive Simeone – affinché venga maggiormente controllata la viabilità di Viale Kennedy, messa in questi giorni a dura prova dall'enorme afflusso di candidati al mega concorso regionale che si svolge nei padiglioni della Mostra d'Oltremare".

"Le maggiori criticità si verificano infatti – va avanti il consigliere comunale – sia all'entrata che all'uscita dei candidati e sarebbe pertanto opportuno una maggiore presenza di vigili, anche per la salvaguardia dell'incolumità dei partecipanti al concorso".

Sono tantissimi i cittadini che stanno in questi giorni lamentando le difficilissime condizioni di viabilità di viale Kennedy, questo a pochi giorni dal 17 settembre, quando insieme ai candidati al "concorsone" Fuorigrotta sarà invasa anche dai tifosi del Napoli e del Liverpool che si affronteranno allo Stadio San Paolo per la partita di Champions League.

