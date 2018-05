Primo maggio: code in Costiera Sorrentina

È un primo maggio di “passione” quello che stanno vivendo gli automobilisti lungo le strade della provincia di Napoli. In particolare il punto più caldo è rappresentato dalla Costiera Sorrentina. La statale è “presidiata” da migliaia di auto in fila per raggiungere le spiagge e i lidi della costiera. Lo svincolo dove vengono segnalate le code più massicce è proprio l'ingresso della statale.

In particolare Autostrade per l'Italia le segnala al casello di Pompei ed alla barriera di Napoli Sud in direzione Salerno. Non si tratta di una situazione da “bollino nero” ma coloro che si stanno mettendo ora in viaggio dovranno armarsi di un minimo di pazienza insieme ad ombrellone e pranzo al sacco.