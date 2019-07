Incendio sull'Asse Mediano, caos traffico

Incendio sulla Statale 162 Asse Mediano. Chiuso temporaneamente al traffico lo svincolo di Qualiano indirezione Acerra, al km 7,200. Gli automobilisti che percorrono quel tratto di Asse Mediano sono costretti ad uscite a Villa Literno.

A rendere nota la notizia è l'Anas, le cui squadre, coadiuvate da quelle dei Vigili del Fuoco, sono al lavoro per spegnere l'incendio e per gestire i disagi per il traffico veicolare.