Traffico di animali: sequestrati cardellini e cuccioli di razza

Aveva abusivamente decine di specie protette - cardellini e lucherini - all’interno di una voliera di 150 metri quadrati a Cercola, alle pendici del Vesuvio. Un uomo di Pollena Trocchia è stato così denunciato per ricettazione, maltrattamento e detenzione illecita di fauna selvatica protetta. I militari dell’Arma hanno sequestrato tutto l’impianto abusivo.

L’altra operazione è stata eseguita dai carabinieri nella zona di piazza Garibaldi. I Carabinieri sono stati avvisati da due acquirenti che stavano per essere truffati dal proprietario dell’esercizio commerciale: quest'ultimo stava cercando di vendere 2 cuccioli malati di meticci spacciandoli per chihuahua.

L’intervento e l’ispezione del negozio hanno portato al sequestro di numerosi cagnolini senza microchip e documenti di provenienza, 3 dei quali trovati in 2 piccole scatole chiuse nel retro del negozio. Rinvenuti anche uccellini morti e malati, dentro le gabbie esposte al pubblico. Gli animali sono stati trasportati in una clinica veterinaria per le cure necessarie. Il negoziante stato denunciato per maltrattamento animali, ricettazione e tentata truffa.