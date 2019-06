Nuovo piano traffico Universiadi, imbottigliamenti in tutta la città. "Sono inviperito"

Cambiano sensi di marcia e spuntano zone interdette alla sosta da un giorno all'altro: così i napoletani al volante si sono trovati storditi in una giungla d'asfalto. Effetto del nuovo piano traffico varato per le Universiadi. Si segnalano lunghi imbottigliamenti urbani in diverse aree della città, confermate anche dal consigliere comunale Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti, il cui telefono squilla ininterrottamente da questa mattina: sono cittadini che chiedono delucidazioni anche per le rotte da seguire per arrivare a destinazione. "Sono inviperito", spiega Simeone a NapoliToday. "Le auto che vengono dalla zona Est si imbottigliano su via Marina verso la galleria Vittoria, le auto che vengono dalla zona ovest-Fuorigrotta imbottigliate sul lungomare, riviera di Chiaia e galleria Vittoria"

"C'è gente che si sente male, al centro storico c'è il caos, le macchine scelgono strade secondarie per avere un po' di strada libera e si sta bloccando tutto anche al Museo. Da mesi sto dicendo che si deve aprire piazza Dante e purtroppo devo dire che avevo ragione". Per questi motivi Simeone ha chiesto una Commissione infrastrutture urgente per lunedì 1 luglio, per discutere del piano traffico universiadi. Sono invitati gli assessori, il direttore della viabilità comunale, il comandante della Polizia Municipale e i consiglieri della Commissione Infrastrutture.