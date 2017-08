Rientro dalle ferie estive, giornata da bollino rosso per il traffico

Primi rientri nelle grandi città italiane per i rientri dalle ferie estive. Traffico segnalato sul sito di Autostrade per l'Italia sulla A1 Milano-Napoli verso Roma e tra Firenze e Impruneta.

Traffico anche sulla A7 Milano-Genova anche a causa di un'auto in fiamme. Flussi regolari per il momento sulla tangenziale di Napoli, anche se è atteso il traffico in particolare nel tardo pomeriggio e nella prima serata.