Scappatelle extraconiugali, Napoli al terzo posto in Italia

Gli italiani sono al primo posto in Europa in quanto a scappatelle extraconiugali. Questo è quanto emerge da un sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale dedicato a chi cerca un'avventura al di fuori della coppia.

In Italia si tradisce al Nord come al Sud, dalla grande città al piccolo paesino. Tuttavia, in cima alla classifica delle città dove i tradimenti sono più frequenti c'è Roma, seguita da Milano, Napoli, Genova e Palermo.

Indipendentemente dal sesso, il 67% degli italiani interpellati hanno ammesso di aver tradito almeno una volta il proprio partner.

Si tradisce di più al mattino (47%) o durante la pausa pranzo (30%). Tra i motivi più gettonati per cui si tradisce ci sono: uscire dalla routine e dalla noia (38%), scarsa attenzione dei partner ufficiali (33%), insoddisfazione per la propria vita sessuale (29%).