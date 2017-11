Torre del Greco, da due anni picchiava la compagna davanti ai figli: arrestato

Da molti anni un 35enne di Torre del Greco, incensurato, usava violenza nei confronti della sua compagna. La donna, fino a ieri, non aveva avuto la forza di denunciare. Nella giornata di venerdì, uscendo dalla sua abitazione, la donna ha trovato l'uomo ad aspettarla: lui ha iniziato a strattonarla, insultarla e minacciarla, per poi colpirla con pugni alla testa. La vittima è riuscita a chiamare il 112 in un momento di relativa calma: l'uomo ha capito ed è fuggito.

I Carabinieri della locale compagnia l'hanno rintracciato nelle vicinanze dell'abitazione e l'hanno tratto in arresto. La donna ha denunciato due anni di violenze: il 35enne, un marittimo, la picchiava anche davanti ai figli. L'uomo si trova a Poggioreale in attesa di processo: è accusato di stalking e maltrattamenti. La donna ha riportato contusioni guaribili in cinque giorni.