Tragedia stradale a Torre del Greco, muore il 25enne Giulio Coppola

Giulio Coppola, 25enne di Torre Annunziata, ha perso drammaticamente la vita in un incidente stradale avvenuto all'alba di sabato in via Campanariello, a Torre del Greco. Come riportato da Torresette, il ragazzo è arrivato all’ospedale di Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta in condizioni molto gravi. Ha lottato tra la vita e la morte per circa 48 ore.

La dinamica di quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato non è ancora chiara. Giulio sedeva accanto al conducente, l'auto nella quale si trovava trasportava cinque persone. Tornavano da una serata tra amici quando si è verificata la tragedia.

Altre due persone in auto con la vittima sono al momento ricoverate in ospedale. Si trovano uno al San Leonardo di Castellammare e l'altro a Napoli. Le loro condizioni di salute vengono definite buone dai medici.

Numerosi i messaggi di cordoglio sulla pagina di Giulio. Amici e conoscenti sono sbigottiti riguardo a quanto è accaduto. “Non ci sono parole per esprimere il dolore di questo momento – scrive una persona a cui Giulio era caro – Sono contenta di averti conosciuto. E so bene che persona stupenda sei, non eri, SEI. Sarai una stella meravigliosa, anche se avremmo preferito vederti brillare qui con noi. Da lontano ti saluto, ti stringo e ti mando un bacio”.