Covid-19, buone notizie da Torre del Greco: guarite tre persone

Buone notizie da Torre del Greco, dove tre nuovi pazienti affetti da Covid-19 sono tornati negativi. Inoltre, non si sono registrati ieri ulteriori casi di contagio. Il numero dei guariti sale così a 14 unità.

La notizia è particolarmente significativa proprio perché Torre è in proporzione una delle città in regione maggiormente colpite dalla pandemia, avendo registrato già 13 morti e avendo al momento ancora 52 persone positive.

A comunicare le novità è il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, al lavoro al Centro operativo comunale convocato in seduta permanente a palazzo Baronale.

Il primo cittadino ha fatto sapere che sono attualmente 13 i residenti a Torre del Greco ospedalizzati per Coronavirus, mentre sono 39 quelli in isolamento domiciliare. ''Non siamo fuori dall'emergenza - spiega Palomba, che si appella ancora al senso civico dei torresi - Vorrei che questo dato fosse chiaro e trasparente ai cittadini. Soprattutto, vorrei chiarire che senza l'impegno e la collaborazione di tutti non usciremo da questa emergenza epidemiologica in tempi brevi. Le attività di controllo non risolvono i problemi. Occorre responsabilità e senso civico di ciascuno. In più occasioni ho ribadito la necessità che tutti facciano la loro parte. Solo così riusciremo realmente a contrastare la diffusione del contagio. Ora non possiamo permetterci di sbagliare''.