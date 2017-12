Torre Del Greco, sequestrati 9000 botti di Capodanno

I Carabinieri della stazione di Torre del Greco capoluogo hanno tratto in arresto in flagranza di reato un operaio 24enne del luogo, incensurato. Nel corso dei servizi predisposti per contrastare fabbricazione e commercializzazione dei botti di fine anno, il giovane è stato trovato in possesso di 12 'rendini' (ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale) e di 120 chili di artifici pirotecnici di quarta e quinta categoria.

Nella sua abitazione, in pieno centro abitato, c’erano anche 3 chili di polvere da sparo e materiale per la fabbricazione di altro materiale esplosivo.