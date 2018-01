Torre del Greco, picchia fidanzata e anziana 77enne. Poi si costituisce: "Ero ubriaco"

Stava picchiando la ragazza, 22 anni, quando una signora anziana, 77, è intervenuta per difenderla. E giù pugni anche verso la 77enne. I fatti sono avvenuti la sera del 31 dicembre a Torre del Greco. Autore dell'efferato pestaggio ai danni della compagna e di una anziana è C.M., 23enne del luogo che, dopo essere stato ricercato a piede libero, ha deciso di costituirsi in commissariato.



Il giovane ha spiegato di essere ubriaco quella sera. Stando a quanto si apprende, la 22enne che subiva la violenza fisica del suo ragazzo non avrebbe difeso a sua volta l'anziana. Anzi, i due amanti sono scomparsi insieme e sono stati ricercati per diverse ore. La 22enne ha poi difeso il suo uomo: "Non mi ha picchiata, stavamo solo litigando", avrebbe riferito. L'anziana, colpita da due pugni, è crollata al suolo e ha riportato un trauma cranico e diversi ematomi: decisivo l'arrivo dell'ambulanza mentre i due giovani fuggivano senza prestare soccorso.