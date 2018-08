Torre Annunziata e Boscoreale, operazione a largo raggio dei carabinieri: un arresto e 9 denunce

Servizio a largo raggio per la prevenzione e il contrasto di fenomeni d’illegalità diffusa effettuato dai Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata insieme a colleghi della compagnia d’intervento operativo del Reggimento Campania. Tratto in arresto e tradotto a Poggioreale un 69enne di Boscoreale già noto alle forze dell'ordine, raggiunto da ordine di carcerazione della Procura generale di Napoli dovendo espiare la pena di 8 mesi per furto aggravato.

Denunciate in stato di libertà 9 persone: una donna 29enne, un 23enne, una 33enne e un 41enne per violazione alla misura di prevenzione del divieto di ritorno a Boscoreale; un 29enne di Scafati che avendo in custodia giudiziaria una automobile sottoposta a sequestro a fini di confisca ne aveva effettuato senza alcuna autorizzazione la distruzione; una 33enne di Acerra per la spendita di due banconote false di 50 euro; una 65enne, badante di una signora di 80 anni, che si era impossessata di beni e denaro del valore totale pari a 500 euro; un 41enne di Boscoreale sorpreso alla guida della sua Punto con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti e che aveva cagionato un incidente stradale; un 38enne di Boscoreale per resistenza a Pubblico Ufficiale.