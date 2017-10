Avvocati, magistrati e detenuti in campo con i minori di Nisida e Airola

Un torneo di calcio per “Dare un calcio al passato” e guardare al futuro. Avvocati, magistrati e giovani detenuti saranno in campo tutti insieme per un evento che si terrà nel centro di Giustizia minorile per la Campania a Nisida. Alla competizione calcistica gli avvocati dell’Unione Giovani Penalisti di Napoli, della Camera Penale Minorile, i magistrati e i minori degli istituti Penali Minorili di Nisida e di Airola.

Le partite si terranno il 14 ed il 28 ottobre presso il campo di calcio della struttura. L'evento verrà presentato oggi pomeriggio alla presenza di numerose autorità del campo giuridico oltre che l'ex calciatore del Napoli, Ciro Caruso, e il maestro di judo Gianni Maddaloni. Daranno il benvenuto gli organizzatori dell'evento, gli avvocatiGennaro Demetrio Paipais, Presidente dell'Unione Giovani Penalisti e l'avvocato Mario Covelli, Presidente della Camera Penale Minorile.