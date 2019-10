Tornano i filobus: raddoppiata la frequenza delle corse Centro-Zona Ospedaliera

E' stato firmato oggi il contratto tra Anm e la ditta Astom/De Luca per la realizzazione del Filobus ai Colli Aminei.

"Una storia lunga quasi dieci anni con molte ombre da sempre sottolineate come Municipalità, ma oggi siamo contenti, la nostra perseveranza ha ripagato", fanno sapere della Municipalità. Entro metà del prossimo anno sarà in funzione (secondo i dati di Anm) il raddoppio del servizio che oggi riesce a garantire la linea 604 ex R4.

La linea filobus sarà lunga 15,4 chilometri (Museo, Santa Teresa, Capodimonte, Colli Aminei, Cardarelli) avrà 57 fermate oltre il capolinea, verrà percorsa da 12 filobus con un intervallo minimo di passaggio alle fermate di nove minuti, in un arco di servizio dalle 5.30 del mattino alle 23.45 della sera.

Si stima che nei giorni feriali circa 24.000 passeggeri useranno la linea ogni giorno, sfruttando la capacità offerta di 750 passeggeri per ora per verso di marcia. Tutto questo accadrà a emissioni zero.

"Un collegamento importantissimo tra il Centro della città e l'area Collinare, con un occhio di riguardo alla fermata Via Curia/Colli Aminei che servirà l'ingresso di Porta Piccola (circa 200 mt) del bosco di Capodimonte".