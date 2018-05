"Topo morto a ridosso delle giostrine per bambini": la denuncia

“L’inciviltà di chi getta la spazzatura anche negli orari non consentiti e senza chiudere per bene i sacchetti aggiunta alla mancanza di manutenzione ordinaria che non sempre si riesce a garantire crea situazioni inaccettabili come quella di piazza Nazionale dove vive indisturbata una colonia di topi che si avvicinano anche alle giostrine usate dai bambini del quartiere”. A denunciarlo sono i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale Marco Gaudini, sottolineando che "a testimoniare la presenza dei topi in quella piazza c’è il corpo di uno di loro, morto, a poca distanza dall’area frequentata dai bambini".

"In un periodo in cui, a causa delle difficoltà di bilancio, non si riesce a garantire la manutenzione ordinaria nei tempi necessari chiediamo a tutti una maggiore attenzione per evitare di creare situazioni che agevolano la presenza di topi e altri animali potenzialmente pericolos", hanno aggiunto i Verdi per i quali "servirebbe l’impegno di tutti per migliorare la situazione e, in tal senso, i commercianti della zona potrebbero ‘adottare’ quello spazio verde per curarlo al meglio".