Il topo è così grande da spaventare un gatto: il video sul degrado a Volla è virale

"Questo è quello che succede a Volla nel Parco Mille. È una vergogna ormai l’erba è talmente alta che neanche gli animali ci vogliono stare dentro". È il commento di una cittadina vollese al video che ha pubblicato sui social e che è diventato virale.

I protagonisti sono un gatto ed un ratto: è paradossalmente quasi il secondo – data la sua mole – a dare la caccia al primo.

"Serve un intervento immediato, le persone che lì ci abitano non possono convivere con le ‘bestioline’. Inoltre è impossibile camminare per strada con quest’erba parietaria ovunque,ci sono persone che hanno allergie e non possono mettere il naso fuori casa perché stanno male". "Chiedo – conclude l'autrice della denuncia, una 19enne – una mobilitazione immediata, perché tutto ciò è una vergogna".