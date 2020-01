Topi in Galleria Principe, i commercianti: "Troppi pasti lasciati ai senzatetto"

"La Galleria Principe di Napoli vive una situazione di forte degrado, tra disordine e immondizia". Lo afferma il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che riporta le testimonianza di alcuni commercianti della zona. "Ci sono topi attirati dai numerosi resti di cibo che varie associazioni di volontariato e titolari di esercizi commerciali della zona distribuiscono ai senzatetto che sostano all’interno e nelle vicinanze della struttura", spiega un commerciante.

“Quella della distribuzione dei pasti ai senzatetto potrebbe sembrare un’opera buona, e lo è nelle intenzioni, ma in realtà il modo in cui viene realizzata è del tutto errato. Si tratta di un’operazione non coordinata e così si producono e distribuiscono molti più pasti di quelli che sono necessari con il conseguente accumulo di pietanze che vengono lasciate sui marciapiedi e che finiscono per attirare i topi", prosegue il commerciante. "Ci sono giunte innumerevoli segnalazioni di grossi topi che si muovono senza timore a tutte le ore - spiega il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - fuori e dentro la Galleria tra cittadini, commercianti e turisti. Per questo abbiamo chiesto all'Asl una immediata e urgente derattizzazione visto che la situazione è fuori controllo".