Barricati in casa per i topi: la denuncia

Sono costretti a dormire con le finestre sbarrate nonostante il caldo asfissiante. Troppo pericoloso lasciare aperta anche una minima fessura. Il pericolo per gli abitanti di via Arenaccia e piazza Santa Maria della Fede è trovarsi in casa dei topi. A denunciarlo è l'associazione “Vivere il Quartiere” che, tramite il suo presidente Enrico Cella, ha presentato un esposto agli organi preposti per segnalare la situazione.

In particolare ad essere interessati dall'increscioso fenomeno sono gli abitanti dell'appartamento posto nei pressi della piccola chiesa della piazza. Il muro di cinta dell'ex ingresso del parco pubblico è completamente preda dei roditori e il pericolo che arrivino in casa costringe gli abitanti a vivere segregati. Stesso discorso anche per gli abitanti di via Arenaccia. Chiesta una derattizzazione per evitare eventuali epidemie.