Tony Colombo e il concerto sospeso alla Pignasecca: "Mai più serate senza autorizzazioni" | VIDEO

Un concerto iniziato ma non proseguito, quello di Tony Colombo alla Pignasecca nella serata di ieri. Gli agenti della polizia municipale sono infatti intervenuti e hanno constatato che l'esibizione non era autorizzata, sospendendola. Identificati gli organizzatori.

Si trattava di un'inaugurazione di un nuovo negozio. Lo stesso Colombo attraverso delle "stories" su Instagram si è lamentato con gli organizzatori, sostenendo che lo stop del concerto fosse giusto e che lui stesso non sapesse non ci fossero i permessi.

"Non farò mai più un concerto senza le giuste autorizzazioni - ha spiegato rivolgendosi ai suoi fan - e mi scuso per la mancata esibizione ma senza permessi non si possono fare le feste. Lo dico a chi continua a organizzare feste senza i permessi del Comune, del suolo pubblico e della Siae, evitate di chiamarmi e di contattarmi perché senza autorizzazioni non vengo ed è giusto che sia così. Finiamola con queste feste senza permessi e senza conoscere limiti e rispetto, sarò il primo artista a rifiutare le feste se non sono in regola, è una promessa. Vediamo quanti artisti faranno la stessa cosa per vedere una Napoli diversa".