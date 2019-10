Promessa di matrimonio Tony e Tina Colombo, sequestrati i cellulari degli otto indagati

Gli investigatori tentano di fare chiarezza sul concerto-promessa di matrimonio tra Tony e Tina Colombo, tenutosi in piazza del Plebiscito lo scorso fine marzo. Le informazioni saranno ricavate dai telefoni cellulari e dai computer degli otto indagati, tra i quali figura anche Claudio de Magistris, fratello del sindaco.

Per le nozze con Tina Rispoli, vedova del boss scissionista Gaetano Marino, ucciso a Terracina nel 2012, Colombo organizzò un concerto in piazza del Plebiscito, anche se l'autorizzazione era stata data per realizzare solamente un flash mob.

Il fratello del sindaco, come emerso dalle indagini, venne contattato via mail da Tony Colombo, al quale avrebbe poi indicato due membri della segreteria del sindaco, cui rivolgersi, per ottenere le autorizzazioni per l'evento dalle 18.30 alle 23.00. Attraverso la lettura delle conversazioni tra gli indagati si dovrà appurare la reale tipologia di autorizzazione concessa al cantante. Al vaglio anche le posizioni dei cinque agenti municipali, che non avrebbero disposto l’interruzione della manifestazione musicale.

Danneggiato

"In questa vicenda surreale sono estraneo e danneggiato - ha spiegato ieri il sindaco - Sono convinto che gli indagati evidenzieranno la correttezza del loro operato a dimostrazione della trasparenza e della legalità con cui il Comune ha sempre lavorato in questi otto anni".

"Non parlerò più di Colombo e dintorni - conclude il sindaco - per non dare risalto mediatico a chi intende buttare fango anche sulla mia persona, come questa squallida storia ha già dimostrato".