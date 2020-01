Tony Colombo e Tina Rispoli ospiti da Giletti: l'annuncio

“Ormai è più di un mese che provate a intervistare me, mia moglie e i miei collaboratori. Voglio mettere un punto a tutta questa storia verremo personalmente io e mia moglie Tina per difendere i nostri diritti e quelli della nostra famiglia”. Con un videomessaggio Tony Colombo ha annunciato la sua presenza in studio a “Non è l'Arena”, il programma su La7 di Massimo Giletti.

La puntata di domenica 19 gennaio

La sua storia, protagonista per diverse puntate del programma del noto conduttore, domenica 19 gennaio potrebbe arrivare a una resa dei conti che la rete sta pubblicizzando come un evento straordinario. Lo spot è stato lanciato nelle ultime ore ma non sono stati ancora svelati gli ospiti che si opporranno al neomelodico nella consueta dinamica della trasmissione. Insieme al caso delle sorelle Napoli di Mezzojuso, la vicenda di Tony Colombo è senza dubbio uno degli argomenti più “amati” dal programma che si appresta a dedicargli l'ennesima puntata.