Tentavano di intervistare Tony Colombo: aggredita troupe de La7

Una troupe televisiva del programma de La7 “Non è l'Arena” pare sia stata aggredita nella zona di piazzetta Nilo nel tentativo di avvicinare il cantante neomelodico Tony Colombo. Gli inviati della trasmissione di Massimo Giletti volevano porgli alcune domande.

I componenti della troupe – spiega il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli – sarebbero stati fisicamente aggrediti da “alcune persone facenti parte dell’entourage del cantante”. Il cameramen in particolare è stato fatto cadere a terra. “Esprimo profonda solidarietà nei confronti della troupe – sono state le parole del consigliere – Un atteggiamento vile e ignobile. Purtroppo Colombo dimostra ancora una volta di contornarsi di soggetti dai modi camorristici. Nessuna sorpresa se si valuta il pedigree criminale che li caratterizza”.

“Evidentemente – prosegue Borrelli – Tony Colombo ha un buon rapporto con il sistema televisivo solo quando gli permette di far soldi con le ospitate, il suo atteggiamento e quello di coloro che lo accompagnano cambia decisamente quando dei giornalisti vogliono rendergli conto delle tante ombre che lo contraddistinguono. La violenza, in ogni caso, non è mai una risposta. Scaraventare un cameraman a terra è un gesto criminale che serve a qualificare chi lo commette”.