Raffaele Viviani, la sua tomba abbandonata al degrado: la mobilitazione

La denuncia è di Egidio Valcaccia attraverso la pagina social dell'associazione Sos Stabia: la tomba di Raffaele Viviani, attore teatrale, commediografo, compositore, poeta e scrittore, versa in uno stato di totale abbandono.

"Visitando oggi la tomba del grande Raffaele Viviani (nel cimitero di Poggioreale, ndR), davanti allo stato di degrado e abbandono in cui versa (si sono rubati anche l'effige del Maestro) – ha scritto Valcaccia – ho pensato che lo stato di questo monumento rappresenti la nostra Castellammare. Città che ormai persegue solo obbiettivi di un benessere virtuale, ma che poi vive nel degrado reale assoluto, come nella sua cultura, la sua arte e la sua tradizione".

Qualcosa però già si muove per riqualificare il ricordo dell'artista. L'associazione ha ripulito in parte la tomba e la cantante e attrice Anna Spagnuolo si è recata sul posto declamando una delle poesie più famose dell'artista. A fine marzo – in occasione dell'anniversario della morte di Viviani – tornerà, insieme ad Isa Danieli, per mettere anche una foto sulla lapide recuperata dall'editore Nicola Longobardi. E sui social è in atto una campagna che chiede al Comune di Napoli di restituire i resti di Viviani così che possano essere restituiti a Castellammare di Stabia.