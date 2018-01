Tomasone rende omaggio a Salvo D'Acquisto

Questa mattina, nella Basilica di Santa Chiara, il Generale di Corpo d’Armata Vittorio Tomasone, da poco alla guida del Comando Interregionale “Ogaden”, ha reso omaggio a Salvo D'Acquisto alla presenza di parenti dell'eroe e di una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Carabinieri

Tomasone ha deposto un cuscino di fiori nella basilica di Santa Chiara sulla tomba del vice Brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” Salvo d’Aquisto, il Sottufficiale dei Carabinieri che il 23 settembre 1943, a Torrimpietra, sacrificò la propria vita per salvare quella di 22 innocenti che stavano per essere fucilati per rappresaglia dalle SS tedesche.