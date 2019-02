Tolta la scorta al giornalista Sandro Ruotolo

"Hanno tolto la scorta a Sandro Ruotolo, giornalista da sempre impegnato in inchieste sulle mafie". Lo annuncia così su twitter l'ex ministro della Giustizia nei governi Renzi e Gentiloni, Andrea Orlando. Il deputato Pd nel suo tweet spiega "è anche il giornalista che si è occupato della “Bestia”, il dispositivo propagandistico del ministro dell’interno. Casualità? Lo chiederò in parlamento".

Le minacce a Ruotolo

Il reporter napoletano è famoso per le sue inchieste e per la proficua collaborazione con Michele Santoro in diversi programmi televisivi di approfondimento. Già nel 2009, dopo aver intervistato Massimo Ciancimino, ricevette una lettera minatoria con minacce di morte. La scorta, però, gli fu assegnata nel maggio del 2015 dopo aver ricevuto minacce da Michele Zagaria, boss dei Casalesi. In quel periodo si stava occupando giornalisticamente del traffico di rifiuti tossici in Campania. La revoca della protezione è un provvedimento che farà di sicuro molto discutere anche nelle prossime settimane