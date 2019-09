Tiziana Cantone, il video è ancora online: indagine americana

Non c’è pace per Maria Teresa Giglio. La mamma di Tiziana Cantone, la giovane morta suicida tre anni fa, ha denunciato pubblicamente che i video hard della figlia, caricati a sua insaputa e contro il suo volere, sono ancora on line. Nonostante la triste vicenda, nonostante l’indagine, la diffusione di quei frammenti continua. Un dolore senza fine per la donna che ora torna ad invocare un intervento più incisivo dello Stato attraverso un’ulteriore legge, “estendendo il modello Emme che finalmente ha consentito di bloccare almeno sei copie del filmato”.

Il "gruppo Emme" in effetti avrebbe bloccato sei video sui server americani, ma altre copie sono state caricate anche su server russi. Intanto, come anticipato da Il Mattino, sarebbe stata aperta un’inchiesta della Corte Federale: un’indagine che ha portato gli investigatori informatici americani a redigere un elenco di 103 indirizzi Ip. Tutto sarebbe partito da 9 indirizzi ip utilizzati per pubblicare online i video di Tiziana Cantone dopo la sua morte. Tra gli altri 96 finiti nell'inchiesta ci sarebbero anche quelli degli utenti che avrebbero visto il video e indirizzato offese alla Cantone ed alla mamma.