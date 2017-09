Suicidio Tiziana dopo il video hard, il pm chiede l'archiviazione

La procura di Napoli Nord ha chiesto l'archiviazione sull'indagine per istigazione al suicidio per la morte di Tiziana Cantone.

La 31enne si tolse la vita nella sua casa di Mugnano, il 13 settembre 2016. Un video hard della giovane era stato diffuso sul web, diventando virale.

L'inchiesta coordinata dal procuratore Francesco Greco era stata avviata contro ignoti. Ora il Gip deciderà se accogliere la richiesta.

La procura aveva precedentemente chiesto il rinvio a giudizio nei confronti del fidanzato di Tiziana, Sergio Di Paolo, in concorso con la vittima, per l'ipotesi di calunnia ai danni di cinque persone che sarebbero state accusate falsamente di aver divulgato in rete i video hard, poi però scagionati.