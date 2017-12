"In rete ancora video hard di Tiziana Cantone", la denuncia di Borrelli

Maria Teresa Giglio, la madre di Tiziana Cantone, continua a lottare per avere giustizia dopo il suicidio di sua figlia. Dopo la richiesta d'archiviazione del gip, che ha deciso che "Tiziana non fu istigata al suicidio", il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ha incontrato la madre di Tiziana Cantone. "In rete ci sono ancora video hard che ricordano quella brutta vicenda. In uno addirittura Tiziana viene accostata a una puntata di Gomorra".



"È assurdo che le piattaforme e i social non abbiano spontaneamente eliminato tutti questi video”, afferma Borrelli. “Voglio sostenere la battaglia di questa donna che ha perso la figlia e che non riesce a ottenere una cosa che dovrebbe essere naturale: la rimozione di tutte le immagini e i video che continuano a offendere Tiziana” ha aggiunto il consigliere regionale ricordando che "è stata approvata una legge regionale contro il cyberbullismo, ma servono interventi legislativi a livello nazionale".