Madre di Tiziana Cantone apre pagina Facebook contro l'ex della figlia

Maria Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone, la 31enne che si è tolta la vita nel 2016, ha aperto una pagina Facebook ("Tiziana Cantone per le altre") contro l'ex fidanzato della figlia, Sergio Di Palo.

La donna si è scagliata contro l'ex della figlia con una serie di post Facebook. L'avvocato di Sergio Di Palo ha inoltrato all'ufficio competente di Facebook la richiesta di rimozione.

Tiziana Cantone si era uccisa per non essere riuscita a sopportare la vergogna per alcuni video hot di cui era protagonista.

L'avvocato, con il suo assistito, starebbe valutando la possibilità di denunciare la madre di Tiziana Cantone, Maria Teresa Giglio.

“Capiamo e condividiamo il dolore della mamma di Tiziana Cantone alla quale abbiamo dato più volte il nostro sostegno, ma l’invitiamo a non commettere errori, spinta dalla rabbia per la morte della figlia, che potrebbero portarla nelle aule di un Tribunale come accusata e non come parte offesa quale è”. E' il commento del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione politiche sociali.