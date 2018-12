Tiziana Cantone, la storia della giovane suicida diventerà un docufilm Netflix

La triste vicenda di Tiziana Cantone, giovane napoletana suicida dopo la diffusione del video hard che la riguardava, diventerà un docufilm prodotto e diffuso da Netflix. La notizia è riportata da Fanpage TV e diffusa dalla madre di Tiziana Cantone. Le telecamere di Netflix stanno già documentando il processo e per ora non è prevista una ipotetica data di messa in onda.

Tiziana Cantone si è uccisa nel settembre del 2016. Quindici mesi prima i suoi video erano diventati di dominio pubblico, condivisi via whatsapp sui telefoni di tutta la città. L'esito del reclamo presentato per la rimozione dei filmati - che avevano avuto una diffusione incontrollabile - aveva devastato Tiziana, che già nel marzo 2016 aveva tentato il suicidio.