Tiziana Cantone, l'ipotesi: "Chat cancellate per depistare le indagini"

L’ultimo filone investigativo legato alla morte di Tiziana Cantone vedrebbe un esperto informatico assoldato con il compito di cancellare i contatti tra la ragazza e i suoi quattro amici di chat, quelli ai quali aveva spedito alcuni video hot.

Questo, si legge su Il Mattino, è uno dei punti che emerge dall’invito a comparire notificato pochi giorni fa a Sergio Di Palo, il fidanzato della ragazza morta suicida lo scorso settembre. L’uomo è accusato di calunnia e di falso - in relazione alla denuncia di smarrimento del cellulare della donna - per aver indotto Tiziana a firmare una denuncia nella quale si indicavano i nomi di quattro uomini ai quali erano stati spediti i filmati porno.

Giovedì scorso Di Palo è stato convocato in Procura per sostenere un interrogatorio, ma ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere.