Si candida con Salvini: calciatrice messa fuori rosa

Si è candidata nel suo comune in una lista di centrodestra collegata alla Lega di Salvini. Per questo motivo rischia di non poter giocare più con la sua squadra. Protagonista è Titty Astarita, calciatrice dell'Afro Napoli. Non una squadra qualunque, una società che da tempo ha fatto della multiculturalità la propria bandiera. La sua candidatura a supporto di un possibile sindaco leghista non è andata giù alla dirigenza della società che le ha chiesto di rinunciare. Pena, l'esclusione dalla rosa.

Capitano della squadra, l'Astarita si è candidata a Marano con la lista Mcm, a sostegno dell'aspirante sindaco Rosario Pezzella. La sua esclusione ha causato diversi malumori all'interno del gruppo che ieri si è rifiutato di scendere in campo ad Agnano per una gara di Coppa Campania. Comincia così un lungo braccio di ferro tra squadra e società.