All'Ospedale del Mare il primo ospedale da campo anti Covid: l'arrivo dei tir con i moduli

Ieri sera l'arrivo di 57 camion partiti da Padova che trasportavano i moduli prefabbricati che comporranno il primo ospedale da campo realizzato in Campania per aumentare i posti letto di terapia intensiva dedicati ai pazienti Covid. Sorgerà di fianco all'Ospedale del Mare, dove sono già in corso i lavori. I tir giunti ieri in città contenevano due dei tre moduli previsti, da 24 posti letto ciascuno, per un totale di 48.

Entro questa settimana dovrebbero diventare attivi i primi 24 moduli, che diventerano poi 48 il 15 aprile, secondo il cronoprogramma. All'ingresso dell'ospedale da campo ci sarà uno spazio per la camera calda, un tunnel per l'ingresso dell'ambulanza e le aree pedonali, evidenziate con colori differenti.

Ospedale anti Covid

I lavori nell'area vicina al parcheggio dell'ospedale del Mare di Ponticelli dove sorgerà il centro Covid sono iniziati 15 giorni fa. "Abbiamo fatto un miracolo, anticipando il cronoprogramma", sottolinea il direttore dei lavori. E' previsto per il 20 aprile l'arrivo di altri camion, con l'ultimo modulo da 24 posti, per un totale complessivo di 72 posti letto di terapia intensiva utili ad ospitare i pazienti Covid. La struttura costa 7,7 milioni di euro, l'importo della gara comprensivo del ribasso presentato dalla ditta vincitrice, la Manufacturing Engineering Development MED di Padova che si occupa proprio di moduli prefabbricati in sanità. "Questi moduli - dice il direttore dei lavori - saranno attivi per tutto il periodo dell'emergenza ma stiamo ragionando sui futuri usi delle strutture. Pensiamo che una parte sarà utilizzata come una centrale 118, mentre un modulo potrebbe essere usato come asilo nido aziendale". Nell'ambito del piano della Regione Campania per far fronte all'emergenza Covid-19 sono previsti altri due ospedali prefabbricati per la terapia intensiva a Salerno e a Caserta. "In due settimane nasce un ospedale prefabbricato con 120 posti letto di terapia intensiva. In grande silenzio e con grande efficacia stiamo continuando a garantire la salute per le nostre famiglie e per tutti i cittadini campani", è il commento di Vincenzo De Luca.