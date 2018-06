Tir si incastra nel mercato della Pignasecca

Ha completamente bloccato il traffico nel mercato della Pignasecca. Questa mattina un tir è rimasto incastrato a via Montesanto proprio nella zona mercatale paralizzando tutta la zona. Un blocco pericoloso visto che a poche decine di metri c'era l'ospedale “Pellegrini” a cui non potevano accedere le ambulanze. Ci sono volute diverse decine di minuti per liberare l'area.

A farlo sono stati gli agenti della polizia municipale dell'Avvocata che sono intervenuti per risolvere la situazione. Dopo aver sbloccato l'ingorgo, hanno ritirato la patente all'autotrasportatore. Erano, infatti, diversi i divieti che erano stati ignorati dal guidatore oltre che un'ordinanza in vigore dal 1993 che vieta il passaggio degli autoarticolati in zona proprio per la presenza del presidio ospedaliero.