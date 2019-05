Tina Rispoli in aula per il processo sull'omicidio del marito, il pm: “Mente”

Il suo passato sembra rincorrerla e non volerla lasciare nemmeno adesso che ha detto di voler cambiare vita. Tina Rispoli, la moglie del cantante neo-melodico Tony Colombo, diventata famosa proprio per questa relazione e per lo sfarzo del matrimonio, è stata chiamata a deporre nel processo per l'omicidio di Gaetano Marino, il boss delle Case Celesti, suo primo marito. La donna è stata convocata dinanzi alla Corte d'Assise di Latina per deporre rispetto al delitto di Terracina del 23 agosto 2012. La sua non è stata la deposizione che la procura antimafia si aspettava visto che il sostituto procuratore ha anche chiesto l'incriminazione per falsa testimonianza al termine della stessa.

La testimonianza

La donna ha raccontato in maniera laconica quel giorno sul litorale pontino dicendo di non sapere di cosa si occupasse il marito. Circostanza ritenuta non veritiera dal pm visto che il marito defunto era il boss delle Case Celesti ed era impossibile non accorgersi di cosa si occupasse. Per Tina quella era solo una semplice vacanza ed è stata evasiva anche rispetto alle frequentazioni del marito. Tutt'altri dettagli si attendono nel corso della prossima udienza quando verranno ascoltati i collaboratori di giustizia Giuseppe Ambra e Pasquale Riccio. Alla sbarra ci sono i quattro che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato per quel delitto. Si tratta di Arcangelo Abbinante, Salvatore Ciotola, Giuseppe Montanera e Carmine Rovai.