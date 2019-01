Da questa mattina sono segnalati problemi di connessione per gli utenti Internet di Tim, soprattutto per quanto concerne i telefoni fissi.

Il disservizio è concentrato in particolate a Milano, Torino, Firenze e Roma, Napoli e Catania.

Problemi dovuti al Dns (Domain Name System). Tim rende conto che i disagi sono in via di risoluzione.