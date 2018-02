Petardo contro un bus di laziali: arrestato un tifoso del Napoli

La Polizia di Stato ha arrestato ieri sera un 40enne napoletano del quartiere Vasto. Gli agenti della sezione “Falchi” del Commissariato “S.Paolo”, nel mentre era in transito uno dei tanti autobus su cui viaggiavano i tifosi della Lazio in via Agnano Astroni, hanno notato un individuo che, dopo aver lanciato un petardo contro il pullman, si è dileguato in direzione dell’Ippodromo di Agnano.

La deflagrazione del petardo, fortunatamente, non ha arrecato danni a persone o cose.

Prontamente i poliziotti hanno inseguito e bloccato l’uomo, in possesso anche di un biglietto per l’ingresso allo stadio nel settore "Curva A", arrestandolo.

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, sarà giudicato nella giornata di lunedì con rito per direttissima.