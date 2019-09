San Paolo, tifoso si appende a una sciarpa e cambia settore (VIDEO)

Immagini che non hanno bisogno di commento quelle pubblicate dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli sul proprio profilo Facebook. Riguardano un tifoso del Napoli che cambia settore appendendosi tramite una sciarpa. «I soliti barbari camuffati da tifosi che fanno dello stadio, in occasione della partita, il loro campo di battaglia. Lo stadio è uno dei luoghi preferiti dove esprimere tutta la loro inciviltà. Purtroppo il calcio non coinvolge solo gli appassionati ma raduna un gran numero di questi fenomeni dall’istinto animalesco capaci di ogni performance.

Anche sugli spalti andrebbero intensificati i controlli, gli steward, quasi sempre ragazzi molto giovani, non possono garantire il corretto svolgimento delle cose. L’arrampicatore del video, agile nonostante la mole, sia identificato e raggiunto da daspo. La prepotenza da delinquente va punita». Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e Gianni Simioli, speaker radiofonico, a cui alcuni tifosi hanno inviato il video.