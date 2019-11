Questura, dieci Daspo ai tifosi campani: scavalcamenti, petardi, mazze, aggressiomo

Nel mese di novembre, il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accedere alle manifestazioni sportive (DASPO) per periodi da uno a tre anni nei confronti di undici persone in quanto denunciate o condannate per rapina o reati in materia di armi o stupefacenti.

Altri dieci “Daspo”, per periodi da uno a tre anni, sono stati irrogati: cinque per condotte di “scavalcamento” nel corso della partita Napoli-Verona del 19 ottobre e della partita Napoli-Cagliari del 25 settembre, uno per il possesso di una mazza in occasione dell’incontro AfroNapoli-Frattese del 21 settembre, uno per il possesso di un petardo in occasione dell’incontro Nola-Palermo del 27 ottobre, uno per aver aggredito uno steward al termine dell’incontro Napoli–Salisburgo del 5 novembre, uno per aver tenuto una condotta minacciosa nei confronti dei Carabinieri nel corso dell’incontro ASD Marzano - Saviano Calcio del 29 settembre ed uno per aver violato due volte il regolamento d’uso in un precedente campionato.

Inoltre, con riferimento agli incontri Napoli-Atalanta, Napoli-Salisburgo e Napoli-Genoa degli scorsi 30 ottobre, 5 e 9 novembre, sono state complessivamente elevate 45 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento d’uso dell’impianto sportivo quali l’occupazione delle vie d’esodo e/o delle scale, il possesso di stupefacenti, l’essersi posizionati in piedi sui seggiolini.