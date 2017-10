L'espansione della camorra all'estero nel libro di Felia Allum

I tentacoli all'estero di una delle organizzazioni criminali più sottovalutate ma che riesce a stabilire rapporti commerciali nell'ombra. È questo il racconto che fa Felia Allum nel suo “The Invisible Camorra – Neapolitan Crime Families Across Europe”, un viaggio lungo tutto l'Europa seguendo gli affari criminali della camorra. L'autrice italo-inglese ha presentato il suo lavoro all'Università Suor Orsola Benincasa insieme al professore di “Storia delle mafie”, Isaia Sales, al procuratore aggiunto di Torre Annunziata, Pierpaolo Filippelli ed al sostituto della Direzione nazionale antimafia, Michele Del Gaudio.

Dinanzi alla platea di studenti e di curiosi ha raccontato come la camorra abbia stabilito rapporti commerciali nei principali stati europei. Gran Bretagna, Francia, Olanda, Germania, Romania, Bulgaria ed altri paesi con i quali la camorra dialoga da decenni nonostante venga sottovalutata dalle autorità locali che la considerano un fenomeno tutto napoletano. Un racconto che parte dagli anni 80', gli anni del contrabbando di sigarette passando per l'evoluzione nel traffico di stupefacenti fino alle attività imprenditoriali “pulite” con le quali con l'arrivo della globalizzazione la “camorra spa” ha aperto le sue filiali all'estero.

L'autrice, insieme ai relatori, ha spiegato come molti camorristi siano scappati all'estero per evitare di essere uccisi o arrestati per poi stabilire in loco rapporti commerciali come nessun'altra organizzazione è stata capace di fare. Tutto con l'obiettivo di ritornare in patria più forti di prima. La Allum insegna in Inghilterra, all'Università di Bath, ed ai suoi studenti sta facendo scoprire la pericolosità di un'organizzazione che è tutt'altro che locale anticipando un pericolo che presto anche le autorità straniere scopriranno di avere in casa.