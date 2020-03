Coronavirus, De Luca: “I test rapidi prima per medici e infermieri”

Il monitoraggio di massa attraverso i "test rapidi" e i kit che sta acquistando in questi giorni la Regione, saranno riservati nella prima fase al personale sanitario. "Partiremo da chi è in prima linea e svolge un servizio essenziale, poi - ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca - valuteremo di volta in volta le aree sociali più esposte a contatti, e mirando soprattutto ai soggetti asintomatici. Si ribadisce ovviamente, che al di là degli screening, lo strumento principale di lotta al contagio è la responsabilità di ogni cittadino e il rispetto rigoroso delle normative in vigore".

L'annuncio dell'arrivo dei kit

“La Regione Campania ha deciso di acquistare e utilizzare i test rapidi per avviare una campagna di screening di massa. L'"Antibody Determination Kit" è stato utilizzato con successo in Cina. I kit ordinati sono un milione e saranno utilizzati su pazienti sintomatici, in particolare nella fase pre-triage. Consentono di avere un risultato non certo ma altamente probabile sull'eventuale positività del paziente, e saranno utilissimi nella gestione dell'emergenza”.