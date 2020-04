Covid-19, in Campania si testano nuovi macchinari per l'analisi dei tamponi

Si stanno testando nuovi macchinari per velocizzare ulteriormente l'analisi dei tamponi per il Covid-19. Lo ha spiegato Ugo Trama, membro della centrale acquisti della task force della Regione Campania contro il Coronavirus.

"n diversi ospedali della Campania – sono state le parole di Trana – ci sono altre apparecchiature che possono fare i tamponi per il Covid-19 usando reagenti diversi e che abbiamo in abbondanza. Li stiamo testando e presto avremo una risposta".

"Si tratta di macchinari per le analisi – spiega ancora Trama – che usano dei reagenti di cui abbiamo larga disposizione, cosa che potrebbe aiutarci visto che sul mercato le sostanze per rivelare i virus vengono ripartite dalle case farmaceutiche secondo quote fisse alle regioni italiane. La sperimentazione è in atto al Cotugno di Napoli, all'Asl di Caserta, e all'Asl Napoli 3 Sud. Aspettiamo i risultati per capire se sono del tutto affidabili".