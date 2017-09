Università Federico II, è il giorno dei test di ammissione a Medicina

Per gli oltre 6400 aspiranti medici (6404 per la precisione) in Campania è arrivato il giorno tanto atteso dei test di ammissione alle Facoltà di Medicina e Odontaiatria.

All'Università Federico II di Napoli i posti 'in palio' sono 389, a cui vanno aggiunti 15 in lingua inglese, oltre a 10 posti riservati ai non comunitari e non residenti in Italia.

476, invece, in totale, i posti previsti presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

Test al via alle 11,00: la prova sarà composta da 60 domande a risposta multipla, alle quali si dovrà rispondere in un tempo massimo di 100 minuti.