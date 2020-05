Covid-19, test sierologici per tutto il personale della Polizia Locale di Napoli

"Desidero esprimere apprezzamento per la nota ricevuta dal direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, il dott. Ciro Verdoliva, che conferma la disponibilità del servizio sanitario a realizzare test sierologici per rilevare la positività al Covid-19 per tutto il personale della Polizia Locale di Napoli, come richiestogli nei giorni scorsi dalla Cgil e, tra tanti, dal sottoscritto, essendo stato investito della vicenda". E' quanto rende noto il Presidente del Consiglio Comunale di Napoli Sandro Fucito.

"Sono certo che l’alta professionalità del Comandante della Polizia Locale di Napoli Ciro Esposito consentirà il miglior svolgimento di tale importante azione, che sarà svolta anche per altre categorie a rischio, e auspico che in tal modo si dia inizio ad una massiccia campagna per la conoscenza e prevenzione del virus affinché il contrasto nella fase 2 avvenga in modo generalizzato e capillare. La partecipazione di tutti i soggetti istituzionali, sindacali e sociali è lo strumento principale per tentare di debellare il virus dalla nostra regione", aggiunge Fucito.

"Auspico in tal senso che l’intero Consiglio Comunale e la Consulta popolare per la salute, istituita presso il Comune di Napoli e riconosciuta dall’Asl per iniziativa del direttore generale, possa offrire, come annunciato da quest’ultimo, un valido contributo di proposte in questa fase", conclude il presidente del Consiglio Comunale.