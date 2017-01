Terzo Sistema: Sperandeo ai domiciliari

Venne arrestato a fine dicembre insieme ad altri due giovanissimi con le accuse più disparate. Dal traffico di droga al porto e detenzione d'arma da fuoco passando per le lesioni e tentata estorsione e rapina. È finito agli arresti domiciliari Luigi Sperandeo, 24enne di Torre Annunziata, ritenuto dagli investigatori vicino al nuovo gruppo di giovanissimi ras soprannominato “Terzo Sistema”. Una nuova organizzazione criminale nata dai due principali clan cittadini, Gionta e Gallo-Cavalieri ed animata da giovani scontenti delle condizioni attuali all'interno delle cosche.

Il 24enne è stato scarcerato dalla dodicesima sezione del tribunale del Riesame di Napoli su istanza dei suoi legali, Luciano Bonzani e Antonio Di Martino. Attenuata la misura cautelare visto che finora era stata detenuto presso il carcere di Poggioreale. Le indagini che hanno portato al suo arresto sono partite da un episodio intimidatorio all'interno del rione Provolera, ascrivibile all'attività del nuovo clan oplontino. Su di lui non pende però l'accusa di associazione camorristica come per i primi arrestati nell'operazione del 13 luglio scorso.