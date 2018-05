"Maledetta macchinetta, vuoi rovinarmi!". A Terzigno un 44enne sfascia la slot machine

La furia si è abbattuta su una slot machine, colpevole - si fa per dire - di avergli prosciugato il conto in banca. Protagonista un 44enne di Boscotrecase, probabilmente affetto da ludopatia, che per giorni si è recato in un centro scommesse di Terzigno per tentare - invano - la fortuna alle 'macchinette'. Dopo alcuni giorni e centinaia di euro persi, il 44enne è tornato nel centro scommesse con una mazza: ha sfasciato la slot e ha offeso i titolari dell'esercizio commerciale. Sono arrivati i carabinieri per placare l'uomo, poi denunciato per possesso illegale di armi.